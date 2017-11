Camila Cabello : Havana, la superbe reprise mash up d'Anne Marie

Camila Cabello est 2ème du Billboard Hot 100 avec Havana c'est dire si le single principal de son premier album solo rencontre un succès phénoménal. On ne serait d'ailleurs pas étonné que la chanteuse devienne n°1 dès la semaine prochaine, non sans l'aide de la vidéo verticale qu'elle dévoilait ces jours ci. Qui dit tube dit reprises en pagaille. Parmi elle, on vous a déniché une cover d'Anne Marie, sensation pop anglaise adoubée par Ed Sheeran. Anne-Marie a revisité le tube de l'ex Fifth Harmony en en faisant un mash up avec le titre Rockabye de Clean Bandit dont elle est l'interprète principale aux côtés de Sean Paul.

Anne-Marie a d'abord fait entendre sa voix au sein du groupe Rudimental avant d'entamer une carrière solo avec des titres comme Karaté et Do It Right. La consécration arrivera en 2016 quand elle dévoile Alarm et signe un featuring sur Rockabye de Clean Bandit. Titre n°1 eu Europe et n°9 du Billboard Hot 100. Les chansons Ciaos Adio et Heavy devraient quant à elles apparaître sur le premier album d'Anne-Marie à paraître d'ici la fin de l'année 2017. L'anglaise sera sur la scène du Yoyo à Paris le 03 avril prochain. Prenez vos places sans tarder, cette fille là va faire beaucoup parler d'elle dans les mois à venir !