Camila Cabello : Havana enfin n°1 des charts, la chanteuse au top en ce début d'année ! 

Camila Cabello peut se réjouir cette semaine car elle a TOUT gagné. Après avoir décroché la place de n°1 au Billboard 200, le classement des ventes d'albums américains, en seulement une semaine, la chanteuse trône également au sommet du Billboard Hot 100, le classement des singles aux Etats-Unis. C'est avec Havana que l'artiste vient de battre Ed Sheeran et son Perfect, qui siégeait au sommet des charts depuis 5 semaines. Cela faisait 23 semaines que la chanson était dans le Billboard Hot 100, et plus de 7 semaines qu'elle faisait le va et vient entre la 2ème et 3ème place. Mais finalement tout vient à point pour qui sait attendre...

Camila Cabello peut être fière d'elle puisque c'est la toute première fois qu'elle atteint la place la plus prisée du Billboard Hot 100, précédemment elle était arrivée 4ème avec son titre Bad Things feat Machine Gun Kelly, un score égalé par les Fifth Harmony, alors que Cabello était encore au sein du groupe, avec Work From Home. La dernière artiste à avoir quitté son girlsband pour enchaîner un n°1 au Billboard 200 et au Billboard Hot 100 n'est autre que Beyoncé. Il ne nous reste donc plus qu'à souhaiter à Camila Cabello un chemin autant pavé de succès que celui de Queen Bey !