Camila Cabello : Havana en live pour le iHeartRadio Jingle Ball (VIDEO)

2018 aura défintiivement été l'année de Camila Cabello. Après s'être émancipée des Fifth Harmony, la chanteuse a livré un premier album solo (Camila), applaudi par la critique mais aussi par le public. Pour preuve, Camila s'est hissé dans le top des meilleurs album de l'année établi par Billboard. Porté par des hits tels que Never Be The Same ou encore le mythique Havana, l'album a propulsé Camila Cabello au sommet, faisant d'elle la femme la plus récompensée cette année - rien que ça.

Ajoutez à cela une tournée ainsi que les premières parties du Reputation World Tour de Taylor Swift et vous obtenez toutes les clés du succès. Et justement, maintenant que le Reputation Tour est terminé, Camila Cabello a le temps de se produire dans les différents festivals de fin d'année organisés au Etats-Unis. Si vous avez manqué sa prestation au iHeartRadio Jingle Ball, la simple performance d'Havana (à voir ci-dessus) donne une idée : une fois de plus, Camila Cabello a mis le feu !