Camila Cabello : Havana, un clip plein d'humour et en hommage à Cuba dévoilé  

Cela faisait des semaines qu'elle teasait l'arrivée imminente du clip de Havana, Camilla Cabello a enfin dévoilé son mini film ce mardi 24 octobre. Près de 7 minutes pour raconter l'histoire d'une jeune fille qui rêve devant des telenovelas et découvre le film Camila in Havana, vidéo mise en abîme et véritable clip du tube de Camila Cabello. La chanteuse américaine d'origine cubaine rend hommage à son île natale dans un joli clip, qui ne manque pas d'humour et qui devrait donc beaucoup plaire à ses fans. Moins d'une demi-heure après sa sortie le clip était déjà en trending topic sur Twitter et affichait plus de 100 000 vues sur YouTube. Cela sent le carton assuré pour l'ex membre des Fifth Harmony.

Camila Cabello est actuellement 20ème du Billboard Hot 100 avec Havana, une chanson qui progresse doucement mais sûrement dans les charts. On ne serait pas étonné qu'après la sortie du clip, celle-ci ne finisse sa carrière dans le top 5 du classement de singles américains. Havana est le premier single officiel extrait de The Hurting. The Healing. The Loving. le premier album solo de Camila Cabello dont la sortie est prévue pour le début 2018. La chanteuse sera l'invitée du Lab Virgin Radio ce dimanche entre 20h et minuit, une émission à ne manquer sous aucun prétexte !