Camila Cabello, Halsey, Shawn Mendes... le top 8 des coups de coeur de la rédac' Virgin Radio !

Le mercredi est sans doute le jour le plus difficile. On a du mal à se lever et on a tendance à ronchonner parce que c'est la journée des enfants et qu'ils ont la chance d'avoir leur après-midi. Life is unfair, comme on dit ! Mais ce n'est pas une raison pour se décourager. La journée est presque terminée et pour bien vous accompagner sur le chemin du retour, la rédaction de VirginRadio.fr s'est dit qu'il serait plutôt cool de partager avec vous, ses derniers coups de cœur. Et si cela vous tente, on vous invite à nous faire part des vôtres. Plus on est de fou et plus on rit ! C'est parti... !