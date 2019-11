Camila Cabello féérique dans son dernier clip Living Proof (VIDEO)

Le 6 décembre prochain, l'album Romance sortira enfin dans les bacs. Si on ne sait pas grand chose du nouvel opus de Camila Cabello, cette dernière vient tout de même de dévoiler le clip de son nouveau morceau sur YouTube. Deuxième extrait de l'album à venir, Living Proof a été réalisé par Alan Ferguson. Un morceau dans lequel on voit la jeune fille dans un monde féerique, accompagnée de danseuses mais aussi d'un danseur avec qui elle semble proche. Artiste féminine la plus écoutée au monde sur Spotify, Camila Cabello ne cesse de faire parler d'elle depuis le lancement de sa carrière solo en 2017. La jeune artiste sera en concert à l'AccorHotels Arena le 17 juin 2020.