Camila Cabello feat Bazzi : Beautiful, le clip enfin dévoilé ! 

Cet été on vous dévoilait la collaboration entre Camila Cabello et Bazzi sur le titre Beautiful. Jusqu'ici disponible qu'en format audio, le duo dévoile enfin la music video qui l'accompagne. Deux mois, ce n'est pas bien long... Ou pas, selon ! Quoi qu'il en soit, on ne pouvait passer à côté. Alors que l'interprète de Havana continue de décrocher tous les succès et a récemment offert à ses fans -et aux autres, par la même occasion, le clip de son nouveau single Consequences. Une ballade automnale qui donne la nostalgie des amours passés. On adore, forcément.

Les deux chanteurs se révèlent donc dans ce clip qui n'est pas sans rappeler le fameux jeu du chat et de la souris. Et surtout, le conte de Cendrillon. Eh oui, chaque bonne chose a une fin et cela semble être le cas pour les deux protagonistes. Quand minuit sonne... l'ange aka Camila Cabello disparaît ! Dommage... même si cela n'enlève en rien la beauté des images. On vous laisse bien évidemment apprécié le clip, ci-dessous !