Camila Cabello explore les pires facettes de la romance avec Cry For Me

Elle est officiellement de retour ! Si elle a tourné tout l'été sur les ondes avec Senorita ft. Shawn Mendes, Camila Cabello est enfin de retour dans les charts avec une toute nouvelle ère. Alors que son premier album a battu des records après sa sortie, l'interprète d'Havana compte bien faire mieux avec ce qui s'annonce. pour ouvrir ce nouveau chapitre, la chanteuse s'est perdue dans un cauchemar avec Liar. Aussi, elle reprenait Someone You Loved de Lewis Capaldi dans le Live Lounge pas plus tard qu'il y a quelques jours, prouvant qu'elle n'avait rien perdu de sa superbe. Bonne nouvelle, elle dévoile aujourd'hui Cry For Me.

On le sait, ce nouveau chapitre se concentre essentiellement autour de la romance. Et forcément, tout n'est pas toujours rose : passé l'euphorie, la romance peut parfois blessé et c'est justement sur cette facette sombre qu'elle a mis l'accent avec ce single.

Camila Cabello est de retour, plus forte que jamais !