Camila Cabello évoque sa relation avec Shawn Mendes : "J'étais complètement amoureuse de lui"

Tout sourit aux deux artistes : le 3 septembre prochain, Camila Cabello sera à l'affiche d'une ré-écriture moderne de Cendrillon pour Amazon Prime : avec un casting 5 étoiles et quelques chansons bien choisies (notamment du Jennifer Lopez), cette nouvelle version (dépoussiérée) du conte connu de tous devrait séduite le public. De son côté, Shawn Mendes vient tout juste de publier Summer Love - un tout nouveau single. Bref, tout va bien dans le meilleur des mondes pour les deux tourtereaux. Et justement, de passage dans le Late Late Show de James Corden, l'interprète de Havana s'est confiée sur les débuts de sa relation avec Shawn Mendes - il y a six ans.

"J'étais complètement amoureuse de lui" - Camila Cabello

En 2015, le plateau du même show, Mendes et Cabello étaient déjà amoureux : "J'étais complètement amoureuse de lui", se souvient-elle. "Et moi, je pensais qu'il ne m'aimait pas comme ça", poursuit-elle. Aujourd'hui, le couple est toujours amoureux (et surtout heureux) - preuve que parfois, show business et sentiments peuvent faire bon ménage !