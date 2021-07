Camila Cabello et Shawn Mendes célèbrent deux ans d'amour

On ne va pas se mentir, en ce moment, on a tous besoin d'un peu d'amour : après une année plus que difficile et incertaine, après des mois sans aucun contact physique ou social, on a besoin de voir que non, l'amour n'est pas mort. Et justement, Camila Cabello et Shawn Mendes en sont le parfait exemple : en 2019, les deux artistes officialisaient leur couple (après la sortie du duo Senorita) et depuis, ils filent le parfait amour. Et parce qu'une série de photos vaut mieux qu'un long discours, voici de quoi vous redonner du baume au coeur :

«Joyeux anniversaire Kuko. À plus de joie, plus d'amitié et plus d'amour», a ainsi commenté l'interprète d'Havana en postant quelques clichés sur Instagram. Après le succès de Senorita, se pourrait-il que le couple nous offre une nouvelle collaboration ? Si les fans en rêvent, pour l'heure, rien n'est moins sûr. Alors que les deux artistes ont été aperçus sur le tournage d'un clip en mars dernier, il faudra toutefois faire preuve de patience... en attendant, on leur souhaite un joyeux anniversaire et on en profite pour voir la vie en rose.