Camila Cabello et Shawn Mendes annoncent leur séparation !

Voilà une nouvelle qui devrait en attrister plus d'un ! Après deux ans d'une relation surmédiatisée, Camila Cabello et Shawn Mendes viennent d'annoncer la fin de leur couple dans un communiqué unique publié sur les réseaux sociaux : "Hé les gars, nous avons décidé de mettre fin à notre relation amoureuse, mais notre amour l’un pour l'autre en tant qu'humains est plus fort que jamais. Nous avons commencé notre relation en tant que meilleurs amis et nous continuerons d'être meilleurs amis. Nous apprécions tellement votre soutien depuis le début et à l'avenir. Camila et Shawn." a t-on pu lire dans la story des deux stars. Une annonce qui débarque de manière surprenante pour le grand public puisque le couple avait été photographié en train de s'embrasser sur une plage de Miami il y a seulement quelques jours.

Ensemble depuis l'été 2019, Camila Cabello et Shawn Mendes avaient rencontré un immense succès avec leur titre Señorita, qu'ils avaient également interprété sur la scène des MTV Video Music Awards devant un public qui attendaient avec impatience une officialisation de leur part. En vain puisque ce ne sera que durant les mois suivants que le chanteur canadien et l'ancienne membre du groupe Fifth Harmony s'afficheront main dans la main aux yeux de tous. Alors qu'ils avaient publié un cliché lors de la fête d'Halloween en octobre dernier, tout semblait rouler pour le Camila et Shawn qui avaient également passé le confinement ensemble. Un moment de complicité qui n'aura vraisemblablement pas suffit à les souder sur le long terme.

Camila Cabello and Shawn Mendes have just announced their breakup in statements. ???? pic.twitter.com/gRyARUOFmv — Pop Crave (@PopCrave) November 18, 2021

