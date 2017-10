Camila Cabello et Louane dans Le Lab Virgin Radio dimanche 29 octobre

On est très girl power dans le Lab Virgin Radio en ce moment ! Après vous avoir fait profiter de Julia Michaels dimanche dernier, ce sont deux autres jeunes chanteuses que recevra Lionel ce 29 octobre entre 20h et minuit. L'américaine Camila Cabello et la française Louane seront les invités du Lab Virgin Radio pour une émission qui s'annonce plus passionnante que jamais. Sur le papier vous pouvez avoir l'impression que l'univers des deux jeunes femmes est très éloigné, et pourtant elles ont bien plus de points communs qu'il n'y paraît. Elles ont 20 ans, chacune a été révélée par un télé-crochet et leur nouvel album est très très attendu par leurs fans !

Lors de son passage à Paris il y a dizaine de jours, Camila Cabello a pris le temps de faire quelques révélations à Lionel. Son premier album solo ( The Hurting, The Healing, The Loving ), le succès fou de son titre Havana...la chanteuse avait beaucoup de chose à raconter ! Quant à Louane, autant vous dire que vous allez vous régaler avec la sortie de son deuxième album, l'éponyme Louane, le 10 novembre prochain, sa tournée à compter du mois de février et sa session acoustique pour le Lab Virgin Radio. Rendez-vous dimanche entre 20h et minuit pour le Lab Virgin Radio avec Camila Cabello et Louane !