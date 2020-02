Camila Cabello en actrice hollywoodienne dans le clip de My Oh My (VIDEO)

Depuis la sortie de son album Romance, la chanteuse enchaîne littéralement les tubes. Señorita, Liar, Shameless ou encore Living Proof, tous ont su séduire un public de plus en plus nombreux à soutenir la star. Il n'en fallait donc pas plus pour que cette dernière dévoile le clip de My Oh My, son dernier morceau à être propulsé sur les ondes en collaboration avec DaBaby. Elle y joue une actrice rebelle et féministe à l'époque où les films à Hollywood se tournait encore en noir et blanc. Réalisé par Dave Meyers, le clip très bien réalisé est un bel avant-goût de ce que pourront voir les fans de la chanteuse durant sa tournée mondiale prévue pour débuter au mois de mai prochain. Une ascension fulgurante (et loin d'être terminée) pour Camila Cabello.