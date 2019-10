Camila Cabello émue aux larmes en évoquant l'acceptation de soi

Ces derniers temps, on ne parle que d'elle ! Surtout connue comme étant la petite amie de Shawn Mendes mais aussi pour Señorita, son duo avec lui, Camila Cabello séduit un public de plus en plus important. Et à seulement 22 ans, la jeune fille née à Cuba semble avoir du talent à revendre. Véritable révélation de l'année 2018, c'est grâce à son tube Havana que cette dernière a su se découvrir au monde. Au cœur de toutes les discussions depuis l'annonce officielle de son couple avec l'interprète de If I Can't Have You, la jolie brune est également très proche de ses fans avec qui elle partage beaucoup...

Camila Cabello gets emotional as she gives important advice about mental health during her concert in Miami, FL:"be kind and loving to yourself and talk to yourself like you would talk to your best friend.” pic.twitter.com/SLj1YCv383 — Pop Crave (@PopCrave) September 26, 2019

La preuve, il y a quelques jours, alors qu'elle donnait un concert à Miami, la chanteuse s'est laissée aller à quelques révélations lors de son passage sur scène. Souvent critiquée par les internautes, Camila Cabello a tenu à remettre les pendules à l'heure de ses fans. "Soyez gentil et aimant avec vous-même et parlez-vous comme si vous vous adressiez à votre meilleur ami" a t-elle balancé de but en blanc. Des propos forts que la chanteuse a énoncé en remerciant ses fans d'être présent et de lui offrir la chance de faire cette carrière...