Camila Cabello : Elle revient sur son départ de Fifth Harmony !

Tout se passe bien pour Camila Cabello, alors que son premier album a battu un nouveau record, celui d’être la première artiste à se placer au sommet des classements Pop et Adulte Pop avec ses 2 premiers singles, la chanteuse sort aussi une collaboration avec Pharrell Williams. Camila Cabello s’est donc lancée en solo depuis son départ des Fifth Harmony en décembre 2016. Elle a donc bien fait, avec ses titres qui cartonnent comme Never Be the Same ou Havana. Et parlant de ce départ du groupe Fifth Harmony, Camila Cabello s’est confiée.

Intérogée par le magazine Rolling Stone, Camila Cabello a dû choisir entre le groupe et sa carrière solo. Je ne pense pas qu'il y ait eu un seul moment où je me suis dit 'Je veux partir parce que je suis la révélation !'Nous étions juste si jeunes. Si nous étions dans la même situation aujourd'hui, chacune aurait sans doute la possibilité de faire de la musique de son côté tout en restant dans le groupe" ! Je pense que tout le monde comprend aujourd'hui que l'on ne peut pas restreindre les gens. C'est pour ça qu'ils se libèrent." Voilà, vous savez tout !