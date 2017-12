Camila Cabello dévoile Never Be The Same, son nouveau single officiel

En début de semaine, dans la surprise la plus totale, Camila Cabello dévoilait la pochette et la date de sortie de son premier album solo : Camila. Forcément, entre ça et le succès du tube "Havana", ses fans ne pouvaient pas rêver mieux ! Et pourtant, l'ex-membre des Fifth Harmony avait encore une surprise de taille en réserve : en pré-commandant l'album Camila ce jeudi, la jeune pop star offrait deux titres inédits de sa discographie. Le premier est "Never Be The Same", son nouveau single officiel, et le second se nomme "Real Friends". Découvrez les deux chansons tout de suite !

Tandis que le titre "Real Friends" met l'accent sur les racines latinos de Camila Cabello, avec sa production acoustique et ses sonorités exotiques, "Never Be The Same" est une sorte de ballade mid-tempo pop, qui a clairement tout le potentiel pour devenir un nouveau tube planétaire avec son refrain addictif. On est conquis encore une fois ! Si ça continue comme ça, Camila Cabello va finir par faire mieux qu'Adele dans les charts UK.