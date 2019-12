Camila Cabello dévoile My Oh My et First Man (pour son père)

ENFIN ! Après des mois d'attente, le nouvel album de Camila Cabello (intitulé Romance) est sorti le 6 décembre dernier. Alors que les premiers singles chargés de défendre le disque se sont hissés dans les charts (on pense notamment à Liar ou encore le désormais culte Senorita), Camila Cabello a célébré la sortie de son deuxième effort avec deux titres : My Oh My et First Man - en hommage à son père.

First Man

My Oh My

C'est sur Instagram que la chanteuse s'est confiée quant à ses titres : si vous avez écouté l'album, alors vous savez que My Oh My est le quatrième de la tracklist tandis que First Man est le quatorzième. Si le premier nous expose une facette "torride" de Camila Cabello, le deuxième, lui, est beaucoup plus poignant : L'interprète de Havana s'adresse à son père (qui, évidemment, est le premier homme de sa vie) et lui chante tout son amour et son admiration.

Avec Camila (son premier album), Camila Cabello faisait son entrée dans la cours des grands, s'émancipant de son groupe. Avec Romance, elle s'impose littéralement, offrant un disque plus que personnel.