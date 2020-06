Camila Cabello dévoile le clip émouvant de First Man (VIDEO)

Camila Cabello continue d'assurer la promotion de son deuxième opus, Romance. Et justement, la jeune artiste a profité de la Fête des Pères pour dévoiler le clip très émouvant de First Man - qui, on le rappelle, est dédié à son père. Au programme, des enregistrements qui illustrent parfaitement sa complicité avec son père Alejandro.

Celle dont le succès n'est plus à démontrer a ainsi partagé un extrait du clip sur sont compte Instagram, remerciant son père de l'aimer "férocement, sans condition et constamment". Elle poursuit ; "Qu'importe que je réussisse ou non, qu'importe que je sois au sommet au au plus bas. Tu m'aimes, sans avoir besoin que je sois autre chose que moi-même. Merci pour tout".

First Man est à retrouver sur Romance, l'opus de Camila Cabello.