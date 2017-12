Camila Cabello dévoile la pochette et la date de sortie de son premier album

La confirmation que tous ses fans attendaient ! Il y a quelques jours encore, Camila Cabello avouait que son premier album solo était prêt, aujourd'hui l'ex-Fifth Harmony confirme sa date de sortie, sa pochette et son titre ! Dans la surprise la plus totale, son label Epic Records vient d'officialiser l'arrivée de ce projet musical très attendu. À l'origine intitulé The Hurting. The Healing. The Loving., le premier album de Camila Cabello se nommera simplement Camila et sera disponible dès le 12 janvier 2018 dans le monde entier. Découvrez la pochette du disque.

CAMILA THE ALBUM COMING JANUARY 12TH ???? Pre-order this Thursday + get two new instant grat tracks ???? @Camila_Cabello pic.twitter.com/ZbcMGePJSo — Epic Records (@Epic_Records) 5 décembre 2017

Comme une bonne nouvelle n'arrive pas seule, la chanteuse américaine a confirmé que Camila serait disponible en pré-commande ce jeudi, avec en prime deux chansons inédites ! Il faudra donc patienter environ 48 heures avant de pouvoir découvrir "Never Be The Same" (qui serait apparemment le prochain single officiel) et "Real Friends". Ne vous méprenez pas, on sera bien sûr au rendez-vous pour décortiquer tout ça ! En attendant, découvrez notre classement des 20 meilleures chansons pop de 2017 dans lequel on retrouve bien sûr le tube "Havana".