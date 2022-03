Camila Cabello dévoile clip festif de Bam Bam en duo avec Ed Sheeran (VIDEO)

Camila Cabello est de retour ! Trois ans après son album Romance, qui cumule plusieurs milliards de streams sur les plateformes de musique en ligne, la jeune femme originaire de Cuba s'apprête à dévoiler son premier projet musical de l'année. En effet, quelques mois après le morceau Don't Go Yet, paru en 2021, l'ancienne petite-amie de Shawn Mendes vient de dévoiler le clip du titre Bam Bam aux côtés de Ed Sheeran. Un morceau que l'on devrait également retrouver dans son album Familia, dont la date de sortie n'a pas encore été communiquée. Pour rappel, lors de l'annonce de son troisième album solo l'année dernière, Camila Cabello avait déclaré que le disque avait été inspiré par le fait de passer plus de temps avec sa famille pendant le confinement. Une expérience qui l'aurait aidée à revenir à ses racines latines.

Il y a quelques jours, l'interprète de Señorita annonçait l'arrivée de son single sur Instagram, partageant la pochette du disque sur laquelle on voit la star assise à l'extérieur d'un magasin avec deux bouteilles d'alcool et les yeux parsemés de maquillage noir comme si elle avait pleuré. Une image que l'on retrouve dans le clip endiablé de Bam Bam, sur lequel on peut y entendre des paroles aussi bien en anglais qu'en espagnol. Si le projet s'apparente davantage à un tube de l'été qu'à une chanson nostalgique, les paroles traduisent tout de même la tristesse de la chanteuse après sa rupture avec Mendes : "J'ai dit que je t'aimerais pour la vie, mais je viens de vendre notre maison / Nous étions des enfants au début, je suppose que nous sommes des adultes maintenant". Un constat qui n'empêche pas Camila Cabello de profiter de la vie et de regagner sa liberté. Le tout aidé par Ed Sheeran qui fait son apparition dès le deuxième couplet.

Pour continuer d'écouter Camila Cabello, Ed Sheeran et les meilleurs sons des artistes Virgin Radio, découvrez l'intégralité de nos web radios !