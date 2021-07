Camila Cabello devient Cendrillon, regardez le trailer ! (VIDEO)

Les années passent et le personnage fascine toujours autant : le 3 septembre prochain, Camila Cabello se glissera dans le peau de Cendrillon - une adaptation sur mesure pour Amazon Prime Video. Côté casting, la jeune artiste sera aux côtés de Idina Menzel ("La Reine des neiges"), qui campera la belle-mère de Cendrillon. Aussi, on attend l'acteur Billy Porter, dans le rôle de... marraine la bonne fée ! Enfin, Pierce Brosnan et Nicholas Galitzine complètent la liste d'acteurs qui figureront au générique.

Découvrez le trailer de Cendrillon :

Cette bande-annonce nous présente Ella (diminutif de Cinderalla), jouée par l'interprète de Havana. Ella est une jeune couturière dont le rêve le plus fou serait de voir les créations au bal prestigieux donné en l'honneur du Prince Robert. Au programme, de la danse, des paillettes et beaucoup de fantaisie - et Dieu sait qu'après une telle année, on en a besoin.

« C'était l'une des expériences les plus magiques de ma vie. J'ai hâte que vous découvriez le film », confiera plus tard Camila Cabello sur Twitter. Patience, plus que quelques semaines avant de pouvoir découvrir le film !