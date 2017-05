Après une très jolie collaboration avec le producteur norvégien DJ Cashmere Cat, Camila Cabello se lance enfin en solo. L'ancienne membre des Fifth Harmony n'a pas perdu de temps pour travailler sur son premier album The Crying, The Loving, The Healing dont le premier single sort aujourd'hui. Et pour ce premier titre intitulé Crying in the Club, la jeune chanteuse s'est entourée de quelques grands noms de l'industrie musicale américaine dont la célèbre Sia. Le résultat est une piste surprenante qui devrait faire taire les mauvaises langues qui ont vigoureusement critiquer la décision de la jeune femme de quitter Fifth Harmony.

La pochette de Crying in the Club - le visage de Camila Cabello est dessiné à l'aide de feuilles de livre et on la voit pleurer des larmes oranges - annonce une noirceur et une profondeur inédites pour elle. En outre, le titre de son album entérine cette impression, confirmée également par les déclarations de la jeune femme qui avoue volontiers que ce premier opus est un "voyage de l'obscurité vers la lumière". Crying in the Club semble être la première étape - réussie - de ce périple vers le mieux et un prélude à I Have Questions, son deuxième single...