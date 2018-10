Camila Cabello : Consequences, son nouveau single ! 

Celle qui s'est hissée à la première place du Bilboard Hot 100 avec son titre Havana et qui a dans la foulée, battu le record de streaming sur Spotify -certifiée six fois platine, régale ses fans avec son nouveau single Consequences (Orchestra). Le titre est une ballade pop assez efficace qui donne des envies de promenades au clair de lune. Et on n'en attendait pas moins de Camila Cabello qui continue son ascension fulgurante. La jeune chanteuse sait comment gâter ses fans et l'a prouvé à de nombreuses reprises. Notamment en créant un compte Twitter dédié à ses exclusivités (photos, événements, etc.) et dernièrement, en leur envoyant des cadeaux contenant des indices sur son prochain clip. Ce dernier devrait mettre en vedette Dylan Sprouse, le frère jumeau de notre bien aimé Cole Sprouse qui incarne avec talent Jughead dans Riverdale. Stay tuned, comme on dit... En attendant que le clip sorte, on vous propose de patienter avec le clip audio, ci-dessous.