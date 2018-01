Camila Cabello chante Never Be The Same pour la première fois en live lors d'une performance impressionnante 

Camila Cabello dévoilera ce vendredi 12 janvier, son très attendu premier album. Sobrement intitulé Camila, celui-ci lancera officiellement la carrière solo de l'ex membre des Fifth Harmony. Depuis le carton d'Havana, l'avenir s'annonce plutôt radieux pour miss Cabello. Invitée sur le plateau de Jimmy Fallon, la jeune femme a interprété pour la première fois en live son nouveau single, Never Be The Same. Comme lors de sa première performance solo sur le plateau de l'américain, Camila Cabello a offert une prestation particulièrement inspirée. Maîtrisant toujours mieux sa voix, la chanteuse semblait submergée par d'intenses émotions.

Camila Cabello est actuellement n°2 du Billboard Hot 100 avec Havana. Une position qu'elle n'avait encore jamais atteinte quand elle faisait encore partie des Fifth Harmony. Elle pourrait bien de nouveau marquer les esprits, avec son album Camila en décrochant la prestigieuse première place du Billboard 200, le classement américain des ventes d'albums. Les premiers retours de la presse sont dithyrambiques et même Elton John y est allé de son petit compliment déclarant "Ton album me fait sourire. J'adore ta voix". Difficile de faire meilleur début, non ?