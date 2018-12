Camila Cabello, Cardi B... les meilleurs albums de 2018, selon Billboard

Véritable Bible musicale, Billboard est LA référence américaine. Et pendant que Spotify publie ses top d'artistes les plus streamés, chez Billboard, on les liste les meilleurs albums de 2018. Il faut dire que cette année encore, de nombreuses pépites ont été publiés : Camila Cabello a fait ses premiers pas en solo, Cardi B a explosé tous les scores avec son premier opus, Imagine Dragons a publié Evolve... bref, chaque semaine, un nouvel album. Et justement, quels ont été les meilleurs de lannée ? Quels sont ceux qui se sont fait remarquer ? Ceux qu'il ne fallait pas manquer ? Heureusement, Billboard a établi un petit classement.

10. The Carters - Everything is Love

09. J Balvin - Vibras

08.Camila Cabello - Camila

07.Travis Scott - Astroworld

06.Black Panther, Soundtrack

05.Janelle - Dirty Computer

04.Pusha T - Daytona

03. Kacey Musgraves - Golden Hour

02.Cardi B - Invasion of Privacy

Ariana Grande - Sweetener

Sans grande surprise, on retrouve Beyoncé et Jay-Z (les Carter) en dixième position. Aussi, notez que la soundtrack de Black Panther (signée Kendrick Lamar, s'il vous plaît) s'est hissée à la sixième place. La grande gagnante n'est autre qu'Ariana Grande qui, avec Sweetener, s'est offert la première marche. Il faut dire que ce quatrième album (plein de maturité) est de loin le meilleur publié par Ariana Grande jusqu'à présent. Fera t-elle encore mieux avec le prochain ? En tout cas, Thank U, Next nous annonce en tout cas un futur brillant !