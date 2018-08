Camila Cabello : Beautiful, sa nouvelle collaboration avec Bazzi

Beautiful, c'est un morceau que l'on doit originalement à Bazzi, jeune chanteur américain originaire du Michigan, et issu de son premier opus Cosmic. A l'occasion d'un petit remix, Camila Cabello pose sa voix et remet au goût du jour le titre de 2017.

Hier, l'interprète de Havana fuitait sur son compte twitter un extrait de 10 secondes de son featuring avec Bazzi sur le titre Beautiful. Une collaboration tenue secrète jusqu'au 31 juillet. Eh oui, les deux artistes se sont sans doute concertés car ils sortaient, le même jour, sur les réseaux sociaux l'artwork et la date de sortie du remix. L'ex Fith Harmony ne chôme pas. En effet, la chanteuse continue d’enchaîner les dates du Never Be The Same Tour tout en ouvrant celle de sa copine Taylor Swift, première partie de son Reputation Tour.

12pm est tomorrow pic.twitter.com/ykutLm4wUu — camila (@Camila_Cabello) 1 août 2018

Beautiful s'annonce être détonnant. Cabello et Bazzi s'étant rencontrés sur la tournée de la demoiselle. Ce dernier officiant en tant que première partie sur certaines dates. En tout cas, la version originale est top et l'extrait posté par les deux artistes, semble promettre un duo de taille -qui sortira demain, accessoirement. On vous laisse découvrir l'intégralité de Beautiful, version sans Camila Cabello.