Camila Cabello : Havana bat le record des Fifth Harmony au Billboard Hot 100

Camila Cabello peut être fière du chemin qu'elle a parcouru depuis son départ des Fifth Harmony il y a un peu moins d'un an. La chanteuse vient d'arracher un nouveau record au Billboard Hot 100, son titre Havana feat Young Thug est n°2 du classement de vente de singles américains. Un record personnel puisque sa meilleure performance en solo, Crying in the Club, s'était classée 47ème et son duo avec Machine Gun Kelly sur Bad Things s'était quand a lui hissé à la 4ème place. Il s'agit aussi d'un record vis à vis des Fifth Harmony, le meilleur score du groupe au Billboard Hot 100 ayant été atteint avec Work From Home, classé au mieux 4ème du classement.

Camila Cabello s'est exprimée sur Twitter pour dire à quel point elle était excitée par la place de n°2 d'Havana au Billboard Hot 100. On ne serait d'ailleurs pas étonnée que la chanson finisse par détrôner Rockstar de Post Malone, permettant à l'artiste de marcher dans les pas de Taylor Swift, dernière chanteuse à avoir été n°1 au Billboard Hot 100 en 2017. Le succès d'Havana a été renforcé par la vidéo, très drôle et glamour, dévoilée le 24 octobre dernier et qui compte actuellement 129 millions de vues sur YouTube. De quoi laisser présager de jolies ventes pour le premier album solo de Camila Cabello, The Hurting. The Healing.The Loving, qui devrait être dévoilé au début de l'année 2018.