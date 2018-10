Camila Cabello, Avril Lavigne, Sam Smith... les vidéos musique de la semaine ! 

Comme chaque semaine, la rédaction de VirginRadio.fr vous propose de rattraper votre retard en vous proposant un petit récapitulatif des vidéos musique sorties cette semaine. Et puis, il faut bien avouer que le dimanche est peu attrayant et que c'est l'occasion de lui donner un petit coup de fouet. Petit programme avec seulement cinq vidéos... Mais c'est déjà ça et on ne va certainement pas s'en plaindre. Allez, à vos clics les loustics car c'est parti pour une virée musique...!