Camila Cabello avait planifié son départ des Fifth Harmony depuis 2015, les documents le prouvent

Qui dit la vérité ? Alors que Camila Cabello et les Fifth Harmony risquent de se croiser au Jingle Ball 2017 comme elles livreront chacune de leur côté un concert pour l'événement, aujourd'hui c'est le départ de Camila Cabello qui est de retour sur toutes les lèvres. Souvenez-vous, l'interprète de "Havana" avait quitté le groupe le 19 décembre 2017 en expliquant qu'elle préférait se lancer dans une carrière solo. Suite à cette annonce, Ally, Dinah Jane, Lauren et Normani avaient déclaré aux fans des 5H que leur ancienne camarade Camila ne leur avait jamais parlé de ce souhait et qu'elles avaient appris la nouvelle par le biais des représentants de Camila Cabello (qui elle avait ensuite réfuté les dires des Fifth Harmony). Difficile de savoir à l'époque qui disait la vérité... Mais maintenant on a notre petite idée !

Grâce à des documents officiels qui ont fuité sur la toile il y a quelques heures, on découvre que Camila Cabello avait entamé la procédure pour quitter les Fifth Harmony en 2015. Effectivement, la chanteuse avait exprimé son souhait via ses représentants et par voie officielle comme vous pouvez le contaster avec les documents ci-dessus. Est-ce qu'elle en a parlé en face à face avec ses quatre acolytes ? Rien n'est sûr... Avec l'arrivée de ces documents, difficile de ne pas se ranger du côté d'Ally, Normani, Dinah Jane et Lauren mais on ne peut en même temps être sûr de rien. Dans tous les cas, on leur souhaite de réussir chacune de leur côté et Camila Cabello peut compter sur le soutien de Justin Bieber qui adore son dernier single !