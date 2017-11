Camila Cabello au top avec Havana, le single certifié disque de platine aux USA

Un tube à retardement ! C'était un pari risqué pour Camila Cabello de quitter les Fifth Harmony en décembre 2016 pour se lancer dans une carrière solo. Si son premier single "Crying in the Club" n'a pas réussi à créer l'événement comme on aurait pu s'y attendre, le même sort semblait réserver aux titres "OMG" et "Havana" qu'elle avait dévoilés un peu plus tard. Mais contre toute attente, au fil des semaines, "Havana" n'a cessé de gagner en popularité au point que Camila Cabello ait opté pour qu'il soit son deuxième single officiel. Le titre est actuellement numéro 2 au Billboard Hot 100, une place que les Fifth Harmony n'ont jamais réussi à atteindre avec leurs tubes. Autre bonne nouvelle pour Camila : le tube "Havana" vient désormais de passer le cap du million de ventes aux Etats-Unis.

En vendant l'équivalent d'un million d'unités de "Havana" aux USA, Camila Cabello voit son single devenir disque de platine. Une grande première et une belle réussite pour la jeune chanteuse que personne ne connaissait avant son passage dans X Factor US en 2012 ! Son label Epic Records a forcément tenu à la féliciter (ci-dessus). Il ne reste plus qu'à attendre la sortie de son premier album qui devrait arriver début 2018 ! Souhaitons-lui de réitérer le succès de "Havana" avec ses prochains singles. En attendant, revoyez la performance de Camila Cabello aux MTV EMA qui était la meilleure de la soirée.