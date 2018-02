Camila Cabello annonce un concert en France !

En 2018, de nombreux concerts vous attendent. On pourrait vous parler de Bruno Mars qui investira bientôt le stade de France, de Justin Timberlake qui s'offrira l'AccorHotels Arena ou encore d'Harry Styles qui, d'ici quelques jours, sera lui aussi en concert à Bercy. Mais aujourd'hui, on change totalement de registre avec l'artiste la plus en vogue du moment : Camila Cabello. Celle qui a quitté les Fifth Harmony pour se lancer en solo a fait un carton avec son premier album (intitulé Camila). Et évidemment, elle partira bientôt le défendre en tournée. La bonne nouvelle, c'est qu'elle passera par la France.

Le « Never Be The Same Tour » s'installera donc à la salle Pleyel le 20 juin prochain (histoire de vous mettre dans l'ambiance pour la fête de la musique). Pour obtenir ses places, il faudra être dans les starting block le vendredi 2 mars et ce, dès 10 heures sur Digitick. Pour avoir une chance d'entendre le mythique Havana en live, il faudra débourser au minimum 43 euros. Alors, soyez prêts !