Camila Cabello annonce un concert à l'AccorHotels Arena !

Patience, il arrive ! Le nouvel opus de Camila Cabello (intitulé Romance) sera dans les bacs dès le 6 décembre prochain : teasée depuis quelques semaines déjà, cette nouvelle ère explorera l'amour et l'agréable sensation de romance. Pour la présenter, Camila Cabello a déjà dévoilé des morceaux efficaces tels que Liar, Senorita, Shameless ou, plus récemment, Living Proof. Et la bonne nouvelle pour les fans français, c'est que la chanteuse investira l'AccorHotels Arena le 17 juin prochain.

A l'époque d'Havana, Camila Cabello était déjà passée par la capitale pour un concert à la Salle Pleyel. Cette fois, elle s'offre donc l'une des plus grandes scènes parisienne - preuve que sa popularité n'a de cesse de monter. Il ne reste que quelques semaines avant de découvrir Romance et quelque chose nous dit qu'il ne fera que confirmer le talent de l'ex Fifth Harmony.