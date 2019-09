Camila Cabello annonce son retour avec "Romance"

Retenez bien la date du 5 septembre : Camila Cabello sera de retour dans les charts avec un projet qui porte le doux titre de "Romance". Alors qu'elle cartonne avec Senorita ft. Shawn Mendes (sacré lors des MTV VMA's 2019), la jeune chanteuse se prépare à ce que sera "l'après Havana" : pour rappel, c'est ce titre qui, en 2018, a vraiment révélé l'artiste (tout juste émancipée des Fifth Harmony).

« Bienvenue dans le monde de Romance. Vous êtes cordialement invités à découvrir la première étape le 5 septembre 2019 », a t-elle ainsi annoncé. Dans un teaser, Camila Cabello s'interroge : « Qu'est-ce que je sais de l'amour ? Rien. Où va l'amour quand il s'arrête ? Est-ce qu'il disparaît ? Pourquoi meurt-il ? Est-ce qu'on le tue en un souffle ou en un million de petites coupures et éraflures non soignées ? Je sais que quand tu tombes amoureuse, tu as l'impression que c'est la première fois et que vous êtes seulement tous les deux sur terre. Chaque baiser, chaque toucher, chaque caresse est si puissant que c'est comme si cela ne vous étiez jamais arrivé auparavant ». Voilà qui nous annonce un projet (encore inconnu, certes) mais qui en envoûter plus d'un.

Single ou album, il faudra patienter encore quelques jours avant de le découvrir !