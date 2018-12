Camila Cabello a tout rafflé en 2018, la preuve

Quand Camila Cabello a annoncé son départ des Fifth Harmony, tout le monde l'a attendue au tournant. Comme Zayn l'a fait avant elle, la jeune chanteuse s'est littéralement émancipée de son groupe pour mieux se lancer dans une carrière solo. Portée par un premier album clairement applaudi par la critique (il faut dire que Camila s'est hissé en haut des charts dès sa sortie), Camila Cabello s'est fait une place de choix dans le paysage musical international. Difficile d'oublier l'impact qu'Havana a pu avoir : le morceau est passé en boucle pendant des mois et surtout, il a été récompensé maintes et maintes fois. Ajoutez à cela l'arrivée de Camila dans le Reputation World Tour de Taylor Swift (sacrée deuxième tournée féminine plus rentable) et vous obtenez une consécration certaine pour cette jeune artiste. En 2018, Camila Cabello a brillé mais surtout, elle a tout rafflé sur son passage.

.@Camila_Cabello extends her record as the MOST awarded female artist this year, winning 45 awards in 2018! pic.twitter.com/RhBTQZn3ay — Music News Facts (@musicnewsfact) 2 décembre 2018

Tenez-vous bien : avec 45 awards remportés en 2018 (oui, 45), Camila Cabello peut se vanter d'être la femme la plus récompensée cette année - devant sa copine Taylor ou même Cardi B qui, elle aussi, s'est hissé au sommet en quelques mois. Que réserve 2019 à la star qui chante Never Be The Same ? Seul le temps le dira. Toujours est-il qu'après un tel succès, effectviement, elle ne sera plus jamais la même.