Camila Cabella, Dua Lipa... ces artistes féminines qui vont changer le game en 2018

On ne va pas se mentir, on n'a pas besoin de la journée de la Femme pour parler des artistes féminines qui, inévitablement, vont secouer un peu leur monde. Quand Taylor Swift a décidé de s'attaquer au streaming par exemple, on a sauté de joie. Quand Adele a battu des records sur Youtube, on aurait presque sabré le champagne. En 2018, il faudra suivre de nombreux artistes qui, comme leurs aînées, devraient se faire une place de choix dans le paysage. Mais en ce 8 mars, on en a selectionné cinq qui sortent du lot.

Evidemment. Son départ des Fifth Harmony aura provoqué un véritable séisme. Certains l'imaginaient déjà se planter en solo mais visiblement, ils ont eu tort. Camila Cabello a sorti son premier album en janvier dernier (et il s'est classé numéro 1 aux USA). Bientôt, elle partira en tournée mondiale et passera par la France en juin prochain. Pour la voir, rendez-vous à la salle Pleyel !

Le nom de Dua Lipa circule déjà depuis un bon moment. Mais enfin, la chanteuse a droit à la reconnaissance qu'elle mérite. Sur son premier album, on ne retrouve que des hits - de Blow Your Mind à Be The One en passant par IDGAF (dont la performance pour BBC Radio One est à voir ) ! Cet été, Dua Lipa sera à l'affiche du Lollapalooza France. Un conseil, prenez vos billets.

Non, aujourd'hui, on ne vous parlera pas de la chanteuse qui a défendu nos couleurs lors de l'Eurovision. Par contre, on s'attarde sur cette jeune finlandaise qui s'est imposée dans les charts grace à un titre de Martin Solveig - All Stars. Aussi, vous avez pu l'entendre sur Out of My Head (avec Charli XCX et Tove Lo). Après son excellent EP (Dye My Hair), on attend l'album - et il devrait secouer un peu la pop.

Elle écrit des chansons depuis ses 14 ans mais c'est en 2017 qu'elle a sorti son premier album (Petite Amie). Juliette Armanet n'aura pas mis longtemps à s'imposer dans le paysage musical français : ce premier essai lui vaudra une Victoire de la Musique et pas plus tard que cette semaine dernière, elle s'est produite à l'Olympia. Autant vous dire qu'on attend la suite avec impatience.

D'abord mannequin, Charlotte Cardin a finalement choisi la musique. Visiblement, elle a fait le bon choix. Avec Main Girl, la canadienne s'est hissée au sommet des charts et... elle s'est même fait une place dans la playlist de Elton John en personne (la classe, on sait).

Quelle artiste féminine fera, selon vous, la différence en 2018 ?