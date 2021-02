Camélia nous offre une version revisitée de Si seulement je pouvais lui manquer de Calogero (VIDEO)

Il y a quelques mois, Camélia Jordana nous offrait un retour on ne peut plus réussi avec des titres comme Facile ou Silence, chargés alors d'annoncer la sortie imminente d'un nouvel opus. Chose promise, chose due, l'artiste révélée par La Nouvelle Star vient tout juste de dévoiler son quatrième opus, intitulé facile/fragile, et dont elle assure actuellement la promotion dans les médias de l'Hexagone. Récemment invitée sur le plateau de Taratata, où elle a livré une magnifique reprise du morceau Ne me quitte pas, de Jacques Brel, aux côtés d'Yseult, la chanteuse s'attaque désormais à un autre répertoire. Plus moderne. En effet, c'est dans Le Grand Echiquier, sur France 2, que l'interprète de Non Non Non a souhaité rendre hommage à Calogero en interprétant l'une de ses chansons les plus célèbres : Si seulement je pouvais lui manquer. Une reprise absolument exceptionnelle dans laquelle la jeune femme nous démontre, une fois de plus, l'étendue de son talent. On vous laisse jeter un coup d'oeil !

"Merci pour ce joli cadeau. Un vrai moment suspendu. Magnifique. Ça me touche beaucoup !" a aussitôt glissé Calogero à Camélia Jordana en sortant de scène. Et si cette dernière a choisi d'interpréter ce titre, ce n'est pas par hasard. "Je l'ai choisi parce que c'est l'une des chansons qui me bouleversent le plus dans ta discographie. Depuis gosse, je m'en rappelle, petite, être bouleversée par ces mots et cette compo. Il y a tout. C'est droit, ça parle au coeur, au ventre, tout de suite" confie t-elle au chanteur très ému par cet hommage. Une reprise interprétée avec énormément d'émotions et parfaitement dans la veine de l'ADN musical de la chanteuse. On en demandait pas autant !