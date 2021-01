Camélia Jordana sera de retour avec un double album le 29 janvier prochain !

Il y a quelques mois, Camélia Jordana nous offrait un retour on ne peut plus réussi avec Facile, single chargé d'annoncer la sortie imminente d'un nouvel opus. Ce dernier succédera notamment à l'excellent Lost (sorti en 2018) qui avait permis à la jeune artiste de remporter une Victoire de la Musique. La bonne nouvelle, c'est qu'après Facile (dont le succès n'est plus à démontrer), Camélia Jordana nous offrait également un tout nouveau single, Silence. La chanteuse originaire du sud de la France revenait notamment sur l'influence des médias mais aussi sur la société actuelle qui, trop souvent, se permet de donner avis tranché sur tout et n'importe quoi. Des morceaux qui marquaient les prémices de facile/fragile, son nouvel album qui sortira le 29 janvier prochain, comme l'a annoncé la chanteuse sur son compte Instagram il y a quelques jours (voir ci-dessous).

"facile x fragile • 29.01.2021 • Bonne année" a sobrement écrit Camélia Jordana en légende des deux cover de son nouvel opus ainsi que de la tracklist composée de vingt chansons. Un album qui s'annonce d'ores et déjà engagé puisqu'on y retrouve des titres aux noms évocateurs tels que While you breathe, SOS méditerranée ou encore Si j'étais un homme. Déjà promis à un joli succès, facile/fragile comprendra également deux collaborations : Loco avec Dadju et Te parler avec Soolking. Si, pour le moment, aucune information n'a été officialisée, on espère retrouver la chanteuse révélée dans Nouvelle Star lors d'une grande tournée à travers l'Hexagone.