Camélia Jordana en interview pour "Hits Français" d'Apple Music

Camélia Jordana a fait son grand retour dans les charts français avec notamment Facile ou Silence - chargés de défendre son nouvel album. Privée de tournée (en raison de la crise sanitaire qui sévit actuellement), la jeune artiste ne compte pas se laisser abattre si facilement : actuellement en promotion, elle a pris le temps d'évoquer sa volonté de renouer avec le grand public mais aussi le processus d’écriture de cet album dans le contexte de la crise sanitaire avec Miss-T pour "Hits Français", sur Apple Music.

"Faire de la musique avec quelqu'un, c'est quand même une chose qui fait beaucoup de bien dans la vie" - Camélia Jordana

"Après "Lost", j'avais très envie de renouer un peu avec le grand public, avec les médias populaires. Qui n'avaient pas forcément suivi sur le projet d'avant, puisque ce n'était pas un projet qui s'y prêtait. Et d'avoir travaillé avec Renaud Robillot, je pense que c'était déjà une très belle surprise, parce que tu as beau avoir une idée de ce dont t'as envie, c'est pas dit que ça fonctionne ! Et c'est vrai, quand on s'est rencontrés avec Renaud, ça a matché très, très vite humainement et artistiquement, c'est assez ouf ! Et déjà, ça apporte beaucoup de joie. Parce que faire de la musique avec quelqu'un, c'est quand même une chose qui fait beaucoup de bien dans la vie", explique t-elle.

Au fil des années (mais aussi des albums), l'artiste a appris à baisser les armes et à se montrer plus vulnérable : "Pendant des années, j'étais convaincue que je devais me contenter d'être une femme forte, et d'assumer les choses pour moi et pour les autres autour de moi. Que je ne devais absolument pas montrer mes doutes, mes faiblesses, mes fragilités. Que je ne devais surtout pas demander d'aide, dans ma vie privée comme dans ma vie pro", commence t-elle. "Je pense que, en vieillissant un petit peu, en grandissant, en m'éduquant, en me déconstruisant aussi beaucoup de choses. Et en apprenant à me connaître, je me suis rendue compte que je serais justement plus forte en assumant et en embrassant toutes ces fragilités, ces doutes. Et en assumant le fait d'avoir besoin d'aide, et en acceptant de me faire aider pour avancer, encore une fois, dans la sphère intime comme dans ma vie professionnelle".

Elle poursuit : "Après, cet album ”Facile", c'est vrai qu'il s'ouvre sur cette chanson qui s'appelle "Femmes", qui est une espèce d'hymne féministe. Mais ce n'est pas une chanson qui s'adresse exclusivement aux femmes fortes. Au contraire, c'est une chanson qui s'adresse un peu à toutes les femmes, justement !". Et, en parlant de féminisme, Camélia Jordana travaille sur un documentaire dédié au sujet : "L'idée c'est un documentaire dans lequel j'ai très envie de donner la parole aux hommes. Je suis convaincue que la lutte féministe, qui consiste uniquement en obtenir l'égalité des droits entre les hommes et les femmes, - et pas autre chose - je suis convaincue que ce but ne sera atteint, en tout cas qu'on s'en approchera uniquement si on est aidées par les hommes. Sans les hommes, on peut faire des petits pas et c'est super, parce que ça montre qu'on a quand même un peu de poids, mais... Mais clairement, tant que certains hommes n'accepteront pas de céder, de renoncer même à certains privilèges, on n'y arrivera pas vraiment, je pense".

L"intégralité de l'interview est à retrouver sur Apple Music et l'album, lui, est à découvrir d'urgence !