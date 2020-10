Camélia Jordana invite Nicolas Duvauchelle dans le clip de Silence (VIDEO)

Mêler conviction et musique, c'est ce que Camélia Jordana sait faire de mieux. Celle qui nous a offert Facile il y a quelques mois nous revient avec un nouveau single - Silence. Et qui dit single, dit évidemment clip. Pour celui-ci, la chanteuse de glisse dans la peau d'une femme modèle (épouse de Nicolas Duvauchelle) qui, peu à peu, prend conscience du féminisme. C'est beau et c'est à regarder sans plus attendre !

Avec Silence, Camélia Jordana se sert pose sur de la muisque pop entraînante son opision quant aux commentaires qui, le plus souvent, touche les artistes. L'on suit le quotidien de cette femme parfaite, qui, au fur et à mesure, comprend qu'elle n'a pas besoin d'être mariée pour se réaliser.

Camélia Jordana signe ici un hymne, à retrouver dans son prochain album.