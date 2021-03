Camélia Jordana continue l'exploitation de son album avec le titre Le monde en main

Il y a quelques mois, Camélia Jordana nous offrait un retour on ne peut plus réussi avec Facile, single chargé d'annoncer la sortie de son nouvel opus facile x fragile, dévoilé le 29 janvier dernier. Un projet engagé qui succède notamment à l'excellent Lost, sorti en 2018, et qui lui avait permis de remporter une Victoire de la Musique. Alors que la jeune artiste s'est récemment retrouvée au coeur de plusieurs polémiques suite à certains de ses propos dans la presse, cela ne l'a pas empêché de poursuivre la promotion de son dernier projet musical. Et c'est tant mieux. La bonne nouvelle, c'est qu'après Facile (dont le succès n'est plus à démontrer), Camélia Jordana nous offrait également un tout nouveau single, Silence. Deux succès commerciaux qui seront désormais suivis par Le monde en main, un morceau dans lequel la star se met dans la peau d'un homme et avec lequel elle continue l'exploitation de son album, espérant par la même occasion relancer les ventes de son opus, déjà écoulé à plus de 15 000 exemplaires.