Camélia Jordana comme vous ne l'avez jamais vue dans le clip de Le monde en main (VIDEO)

Deux ans après l'excellent Lost qui avait permis à la jeune artiste de remporter une Victoire de la Musique malgré son échec commercial, Camélia Jordana est de retour avec Facile x Fragile. Porté par des titres comme Silence ou Fragile , ce nouvel opus engagé revient notamment sur l'influence des médias mais aussi sur la société actuelle qui, trop souvent, se permet de donner un avis tranché sur tout et n'importe quoi. Un projet très important pour la chanteuse originaire du sud de la France puisqu'il signe également ses retrouvailles avec le grand public. D'ailleurs, cette dernière sera en tournée à travers l'Hexagone, la Suisse et la Belgique dès le 22 septembre prochain. Un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte et dont les billets sont disponibles ici.

En attendant, c'est avec le clip envoûtant du titre Le monde en main que Camélia Jordana a décidé de continuer l'exploitation de son double album. Très enthousiaste à l'idée de dévoiler ce projet inédit, la star nous offre une vidéo bluffante dans laquelle elle se lâche à travers une chorégraphie des plus libératrice. "Je bous, j’ai fait tellement de choses dans cet objet dont je ne me suis pas sentie capable pendant des années. Parce que j’apprends à m’aimer, à grandir et à m’accepter, j’accepte aussi mon désir et mon plaisir que vous allez découvrir tout à l’heure. Fouarf, c’est intense ce qui se passe en moi aujourd’hui. Hâte de le partager avec vous, j’espère que ça vous plaira ! Merci à ma précieuse équipe. Merci pour votre confiance, c’est doux de vous avoir et c’est une chance de travailler à vos côtés." écrivait-elle sur Instagram le jour de la sortie du clip, déjà visionné près de 130 000 fois à l'heure où nous écrivons ce sujet.