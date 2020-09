Camélia Jordana choisit Silence en guise de nouveau single

Camélia Jordana s'est offert un retour on ne peut plus réussi avec Facile, single chargé d'annoncer la sortie imminente d'un nouvel opus. Ce dernier succèdera notamment à l'excellent Lost (sorti en 2018) - qui avait permis à la jeune artiste de remporter une Victoire de la Musique. La bonne nouvelle, c'est qu'après Facile (dont le succès n'est plus à démontrer), Camélia Jordana nous offre un tout nouveau single, Silence.

L'on retrouve (de nouveau) Renaud Rebillaud à la production. Sur Silence, Camélia Jordana revient sur l'influence des médias mais aussi sur la société actuelle qui, trop souvent, se permet de donner avis tranché sur tout et n'importe quoi.

Sur Instagram, Camélia Jordana partageait son impatience : "Je n'ai plus peur de dire ce que j'ai dans la poitrine. Ce qui tambourine en dedans est prêt à sortir. Tout va voir le jour, tout sera dit. Tout sera clamé et chanté, affirmé, assumé, écrit et défendu. Le prochain album sera aussi sincère que le précédent", lançait-elle. Patience, ce quatrième opus arrive !