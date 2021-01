Camélia Jordana annonce une grande tournée dans toute la France !

Le 29 janvier prochain, Camélia Jordana dévoilera Facile/Fragile, son nouvel album. Ce dernier succédera notamment à l'excellent Lost (sorti en 2018) qui avait permis à la jeune artiste de remporter une Victoire de la Musique. Portée par les titres Facile et Silence, dans lesquels elle revenait sur l'influence des médias mais aussi sur la société actuelle qui, trop souvent, se permet de donner avis tranché sur tout et n'importe quoi, celle qui a été révélée par La Nouvelle Star semble plus en forme que jamais. La preuve, avant même la sortie officielle de ce nouveau projet, une grande tournée à travers toute la France vient d'être annoncée (voir ci-dessous). "Si, ça reviendra. Les yeux pleins, les paumes ouvertes, le cœur accueillant, la peau brillante, les frissons qui courent, la musique large, la chaleur des corps, les cris, les chants, la joie. Ça reviendra. En attendant, maxi bougies, prières larges de l’abondance, des ondes rassemblées, et des âmes légères. Je vous serre." écrit avec émotion celle qui devrait donc faire son retour sur scène dès la fin de l'année.

Lille, Thionville, Nancy, Marseille, Lyon, Bordeaux et, bien sûr, Paris, Camélia Jordana a déjà annoncé pas moins de treize dates entre septembre et novembre 2021. Un rendez-vous que ses fans ne devraient manquer pour rien au monde. Alors, n'attendez plus, et réservez dès maintenant votre place pour le concert de la jeune chanteuse.