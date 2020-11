Camélia Jordana a terminé son quatrième album !

Camélia Jordana s'est récemment offert un retour on ne peut plus réussi avec le titre Facile, un single chargé d'annoncer la sortie imminente d'un nouvel opus. Et justement, après plusieurs mois d'attente, la chanteuse vient enfin de dévoiler qu'elle avait terminé ce quatrième album qui succèdera à Lost, sorti en 2018 et qui avait permis à la jeune artiste de remporter une Victoire de la Musique. Un retour que l'interprète de Non non non vient tout juste de confier à ses 139 000 abonnés sur Instagram pour lesquels elle a tenu à publier plusieurs clichés très importants dans son processus de création. Récemment invitée dans Le Lab Virgin Radio, l'artiste actuellement à l'affiche de Parents d'élèves en avait également profité pour se confier sur ce nouvel album et préciser qu'elle s'était "retrouvée à faire un album assez engagé". On vous laisse jeter un coup d'oeil !

"Je viens de finir mon 4ème album. Je me sens un peu comme la personne sur la 2ème photo après avoir passé ces deux dernières années comme sur la 3ème photo. Ces trois dernières semaines ont plutôt eu le goût de la 4ème. Je me suis un peu accrochée aux sensations de la 5ème et beaucoup à celles que m’inspire la déesse de la 6ème pour que mon intérieur soit rempli de la 7ème et que je trouve la force d’aller au bout de cet accomplissement" écrit Camélia Jordana en légende des sept clichés postés depuis son compte. Une manière sympathique et humoristique de partager son ressenti concernant l'accouchement de son quatrième opus mais également de rendre hommage à Yseult, qu'elle décrit ici comme sa "déesse".

"Je suis tellement émue. C’est fini. J’ai tout sorti de moi. Chaque chose est à sa place et tout résonne comme dans ma tête. Cette sensation n’a pas de prix. La hâte n’est plus le mot juste. Je suis bienheureuse d’avoir ce temps pour moi avant que cette nouvelle chose offerte au monde ne soit vôtre. Je laisse ce morceau de moi se balader en dehors pour l’instant. Je vais dealer avec ce fait. Il sera bientôt dans vos mains, sur vos lèvres, à vos oreilles et je l’espère, dans vos cœurs. 4ÈME ALBUM LOADING" termine l'interprète de Facile et Silence, deux tubes que l'on devrait également retrouver sur son nouvel album, dont on ignore encore la date précise de sortie. Pas de panique, on vous dira tout en temps et en heures !