Calvin Harris : une collaboration avec Benny Blanco, confirmée !

Habitué à travailler dans l'ombre en tant que producteur pour des artistes tels que Ed Sheeran (Perfect), Lana Del Rey (Love) ou encore Julia Michaels (Issues), Benny Blanco sort des sentiers battus en se mettant enfin sur le devant de la scène en juillet dernier avec le titre Eastside en featuring avec Khalid et Halsey. Et on doit dire qu'on est pas déçu ! Eh oui, le morceau cartonne et s’immisce sur toutes les ondes ainsi que dans le top 20 du classement Billboard Hot 100. Pour la suite, le chanteur de trente ans annonce une prochaine collaboration -et pas des moindres, avec le DJ le mieux payé au monde, Calvin Harris. L'annonce a été faite par Benny Blanco, lui même, via son compte Instagram.

"Je suis fan de Calvin depuis 2007... J'ai toujours été attiré par son âme et sa musicalité..; Il est aussi l'une des voix que je préfère... même s'il pense qu'elle sonne faux... Je l'adore ! Donc lorsque nous avons décidé de travailler sur un morceaux, ensemble, je l'ai supplié tous les jours de chanter et j'ai continué de l'ennuyer jusqu'à ce qu'il le fasse..." écrit-il.

La collaboration risque d'être de taille. Les deux producteurs/chanteurs sont de véritables maîtres en la matière et il ne fait aucun doute que leur prochain morceau sera calibré pour les ondes. Ce dernier sortira le 2 novembre prochain !