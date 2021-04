Calvin Harris : This Is What You Came For est sorti il y a 5 ans, 3 choses à savoir sur le titre culte

L'on ne présente plus Calvin Harris : le DJ écossais a su se faire un nom dans le paysage musical international avec des morceaux tels que Feel So Close, Blame ou encore Sweet Nothing. Le 29 avril 2016, il unit ses forces à celles de Rihanna pour leur troisième collaboration, This is What You Came For. Tout de suite, trois choses à savoir sur le morceau culte.

This is What you Came For a été écrit avec Taylor Swift

A cette époque, Calvin Harris filait le parfait amour avec Taylor Swift. Les deux artistes ont ainsi écrit This is What You Came For qui deviendra ensuite le succès que l'on connait.

Rihanna a écouté la démo dans les coulisses de Coachella

La démo finale de This is What You Came For a été présentée à Rihanna à peine deux semaines avant sa sortie : à cette époque, Calvin Harris jouait à Coachella. Il a fait écouter le morceau à l'artiste (ainsi qu'à son manager) dans sa loge.

Records d'écoutes

This is What You Came For s'est hissé en tête des classements du monde entier et ce, dès sa sortie : le titre a été certifié 6x disque de platine aux Etats-Unis et accumule près de 3,6 milliards de vues, rien que ça.

Si l'association Rhianna / Calvin Harris n'a plus rien à prouver, c'est en partie grâce au succès de We Found Love et Where Have You Been - deux featurings publiés en 2011.