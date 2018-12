OrelSan,Calvin Harris, Therapie Taxi... les titres (et les artistes) plus écoutés sur Spotify en 2018 !

Tous les ans, quand approchent les fêtes, les plateformes de streaming font leur bilan. Quels sont les artistes plus écoutés ? Ceux qui se sont le plus démarqués ? Pour vous aider à faire le tri, les fameux classements commencent à émerger. Ainsi, chez Spotify, on a établi deux tops : le top 20 des artistes les plus écoutés et les 20 titres les plus streamés dans l'hexagone en 2018.

1. Damso

2. Ninho

3. Jul

4. Vald

5. Dadju

6. Booba

7. Maître Gims

8. XXXTENTACION

9. PNL

10. Drake

11. Sofiane

12. Niska

13. OrelSan

14. Moha La Squale

15. Lartiste

16. David Guetta

17. Aya Nakamura

18. Lomepal

19. Kaaris

20. Marwa Loud

Chez les artistes, Damso s'est immposé en maître absolu. En même temps, avec près de 61 millions de streams cumulés en une semaine lors de la sortie de "Lithopédion", on n'en attendait pas moins. Derrière lui, on retrouve Ninho, Jul et, en quatrième position, Vald. Si le hip hop domine largement, on retrouve quelques exceptions - comme David Guetta, dont le dernier album est sorti il y a quelques mois.

1. "Désaccordé" - Vald

2. "Mafiosa (feat. Caroliina)" - Lartiste

3. "Djadja" - Aya Nakamura

4. "God’s Plan" - Drake

5. "La même" - Vianney et Maître Gims

6. "Ramenez la coupe à la maison" - Vegedream

7. "Air Max" - Rim’K

8. "Bob Marley" - Dadju

9. "Habitué" - Dosseh

10. "One Kiss" - Dua Lipa et Calvin Harris

11. "Nevermind" - Dennis Lloyd

12. "Hit Sale" - Thérapie TAXI et Roméo Elvis

13. "SAD !" - XXXTENTACION

14. "Va Bene" - L’Algérino

15. "Feu de bois" - Damso

16. "Ipséité" - Damso

17. "Un Poco" - Ninho

18. "Smog" - Damso

19. "Lundi" - Sofiane

20. "FRIENDS" - Marshmello & Anne-Marie

En ce qui concerne les titres, là encore, le hip hop et la pop urbaine ressortent vainqueurs (Vald, Aya Nakamura, Damso...). Mais notez que Calvin Harris et Dua Lipa se sont offerts la 10 ème place avec One Kiss pendant que Therapie Taxi s'est imposé en 12 ème position grâce à Hit Sale.

On remarque ainsi que les artistes français dominent clairement le classement : il y a "une plus grande diversité, générationnelle, même si le hip hop reste le genre le plus écouté par les jeunes", relève Nicolas Du Roy (responsable editorial de Spotify), " les artistes français s'exportent de plus en plus à l'international, y compris lorsqu'ils chantent en français plutôt qu'en anglais". Et pendant ce temps, en France, on privilégie les artistes français : c'est une victoire tricolore, donc !