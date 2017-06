Calvin Harris tease Funk Wav Bounces Vol. 1 avec un trailer animé par un perroquet 

Il fait partie des albums de juin qu'on attend le plus, Funk Wav Bounces Vol.1 de Calvin Harris sera dans les bacs et sur les plateformes de streaming le vendredi 30. En attendant sa sortie imminente, l'artiste a choisir de proposer un teaser vidéo pour le moins original. Comme vous allez pouvoir le découvrir ci-dessous, la vidéo met en scène un perroquet qui se charge de changer les pistes de l'album pour nous dévoiler de nouveaux extraits. Le volatile kiffe visiblement beaucoup les nouvelles chansons de Calvin Harris puisqu'on peut le voir remuer sur sa branche comme s'il dansait. Cette pré-écoute de l'album confirme ce qu'on avait imaginé, ce nouvel opus du DJ s'annonce plus chill que jamais.

Avec Funk Wav Bounces Vol 1, Calvin Harris est déterminée à nous fournir la bande originale de notre été. A priori pas de gros tubes avec lesquels dominer les charts, mais une collection de chansons parfaites pour se dorer la pilule au bord d'une piscine, retourner la barbaque sur le barbecue ou faire un road trip aux tropiques ! Pour l'aider dans cette tâche plus qu'honorable, Calvin Harris s'est offert des featurings plus prestigieux les uns que les autres. Katy Perry, Nicki Minaj, Ariana Grande, Frank Ocean, Big Sean, John Legend, Travis Scott, Pharrell Williams et bien d'autres encore sont ainsi réunis sur ce cinquième opus de l'écossais à découvrir le 30 juin prochain.