Calvin Harris s'associe à Benny Blanco sur le titre I Found You ! 

Calvin Harris et le producteur, Benny Blanco allient leurs talents pour une collaboration de taille. Eh oui, celui qui a longtemps travaillé dans l'ombre en produisant pour des artistes tels que Ed Sheeran, Lana Del Rey et Julia Michaels et qui s'est révélé au grand public avec le titre Eastside (featuring Halsey) débarque en bonne compagnie sur I Found You.

Avec des sonorités vintages rappelant aisément les eighties et les nineties, Calvin Harris et Benny Blanco ne peuvent pas se tromper. Les bons vieux sons dancefloor, tout le monde en raffole. D'autant que le DJ écossais a posé sa voix pour l'occasion et si l'on en croit son camarade américain, ce ne fut pas chose aisé de le convaincre. Avec I Found You, le duo peut s'assurer une première place dans les charts. En tout cas, c'est tout ce qu'on lui espère !