Calvin Harris l'avait promis il est de retour avec un album au casting très impressionnant. Attendu pour le 30 juin Funk Wav Bounce Vol 1 réunit les voix de Katy Perry, Nicki, Minaj, Ariana Grande, John Legend, Frank Ocean ou encore Big Sean. Soit la crème de la scène pop et hip hop américaine. Pour faire patienter ses fans, Calvin Harris dévoile ce vendredi 12 mai le troisième single extrait de son cinquième album. Intitulée Rollin, la chanson associe Khalid et Future, le premier est le nouveau prince du R&B aux Etats-Unis, sorte d'héritier de Frank Ocean, et le second est un rappeur de renom que l'on ne présente plus.

A l'image des titres Slide et Heatstroke, Rollin est un morceau particulièrement chill, parfait à écouter en voiture ou au bord de la piscine. Si tout le reste de l'album s'inscrit dans cette veine, il faudra probablement faire une croix sur les bangerz auxquels le Dj écossais nous avait habitué ces dernières années. Les garde-t-il pour le volume 2 de Funk Wav Bounces ou ce deuxième volet sera-t-il une nouvelle vague chill de featurings plus impressionnants les uns que les autres ? Ce qui est sûr c'est qu'on est déjà prêt à écouter en boucle ce Rollin ultra efficace !